Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile denge ve denetleme sisteminin ortadan kaldırıldığını savundu.

Türkiye'nin terörden, dış tehditlerden daha büyük bir sorunu olduğunu, bunun da "kötü yönetim" olduğunu ileri süren Özdağ, "Türkiye giderek demokrasiden uzaklaşıyor. Vatandaş, konuşamaz hale getirildi. En küçük eleştiri hakaret olarak kabul ediliyor." dedi.

Ekonomi üzerine de eleştirilerde bulunan Özdağ, "Emekliler aç biilaç ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. Buna da ne kadar yapacağınız kısmen belli, hadi yüzde 18 diyelim. Asgari ücret, ortalama ücret haline gelmiş, memurlar ikinci iş yapıyor. Esnaf siftah yapamıyor. İşsizler ordusunun sayısı artıyor." diye konuştu.

Özdağ, Türkiye'de yargının bağımsız, objektif ve tarafsız olmadığını savundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, birçok camide alt katların ticari alanlara dönüştürüldüğünü, ibadethanelere erişimin merdivenlerle zorlaştırıldığını, bu durumun özellikle yaşlılar ve engelliler için ciddi bir erişim sorununa yol açtığını anlattı.

Cami ihtiyacının, mimarisinin ve şehirle kurduğu ilişkinin Diyanet'in bilgisi ve izniyle belirlenmesi gerektiğini belirten Karal, "Amaç hayrı sınırlamak ya da inisiyatifi kısıtlamak değil, ibadethanelerin vakarını, şehir estetiğini ve kurumsal sorumluluğunu korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"SGK adeta maliyenin tahsildarı gibi davranıyor"

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son dönemde sosyal güvenlikle ilgili kısmi iyileştirmeler yapılsa da bu dönemin tarihte en yüksek kaçak eleman çalıştırılan dönem olduğunu savundu.

Türkiye'de istihdam sağlayan herkesin bir kahraman olduğunu belirten Çalışkan, "Ama Sosyal Güvenlik Kurumu bunlara yardımcı olmak yerine adeta maliyenin tahsildarı gibi davranarak düşman görmektedir. Bugün yapılması gereken iş, her şeyden önce Kurumun, cellatlığını sivile değil, kamuya göstermesi." sözlerini sarf etti.

Çalışkan, kamunun genel olarak engelli istihdamında yükümlüklerini getirmediğini ileri sürerek, "Özel sektör devletin bu yükünü hafifletmiş, bu konuda katkı sağlamış oluyor ama siz de katkı vererek diyeceksiniz ki 'engelli istihdamında vergi, prim hepsini sıfırladık'. Böylece de adeta zekat müessesi gibi engelli vatandaşlarımızı istihdam eden işletme de bundan zarar görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İş Kanununun çağın ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşten çıkarma, ekonomik neden, verimlilik gibi kavramlarla ele alınıyor. Oysa işin anlamsızlaşması gibi bir meselemiz var ortada. Bu sorun tanımlanmak zorunda. Dünya, yeni işverenlerin algoritmaları olmasını, yapay zeka kaynaklı iş kayıplarına özel fonların oluşturulmasını, kısa çalışma yerine 'teknolojik geçiş ödeneği'nin planlamasını, devlet destekli beceri geliştirme, yeniden beceri edinmenin zorunlu olmasını programlıyor. Bizim İş Kanunumuz bunları içermiyor."

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, AK Parti hükümetlerinin 23 yılını eleştiren Aydın, "23 yılın doğrularını ve yanlışlarını bir terazide, yapılanları ve yapılmayanları bir terazide, yapılması gerekirken yapılmayanları, yapılmaması gerekirken yapılanları da bir diğer terazide tartalım. Maalesef her üç terazi de bize ölçünün kaçtığını, dengenin şaştığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Türkiye'de gelir dağılımının hızla bozulduğunu, zenginin daha zengin, yoksulun ise daha yoksul hale geldiğini ileri sürdü.

Karaman, "Gıda bolluğu olan ülkede insanlar çöpten yiyecek topluyor. Tarım ve hayvancılık bitiyor, tekstil Mısır'a taşınıyor, işyerleri kapanıyor, işsiz sayısı hızla da artıyor." dedi.

Savunma sanayisinde yapılanları takdir ve tebrik ettiklerini söyleyen Karaman, bu alandaki başarıların devamını diledi.