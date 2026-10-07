Yeni Yol Partisi, fon soruşturması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturmalarına ilişkin, "Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Sokaktaki insana, fakire, fukaraya, garip gurabaya acıyın. Bizim burada muhalefet olarak size halen gerçekten sonuç alıcı öneriler veriyor oluşumuzu değerlendirin." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Fon Koordinasyon Kurulu üyelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Fon soruşturmalarına işaret eden Kaya, "Bunun hesabını bu millete Yüce Meclis aracılığıyla vermek durumundasınız." sözlerini sarf etti.

Soruşturmalar kapsamında "vip" olarak nitelendirilen listedeki kişilerin açıklanması gerektiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanı Yardımcım, cenaze merasiminin nasıl yapılacağını anlattınız. Bu fonu ne şekilde tasfiye edeceğinize dair bilgiler verdiniz. İyi de bu cenazenin katilleri, işbirlikçileri, azmettirenleri kimlerdi ve bu cenazeden kimler menfaat elde etti? Bunlarla ilgili hiç bilgi vermediniz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda bağımsız soruşturmaların yapılamayacağını savunan Kaya, Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

"Kim, hangi cüret ve cesaretle bu dolandıcılığı gerçekleştirdi?"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Devletin en üst yetkililerinin bile haberdar olduğu bir dönemde kim, hangi cüret ve cesaretle bu dolandıcılığı gerçekleştirdi? Maalesef övündüğümüz yerli ve milli kurumlarımız değil, uluslararası bir endeksin Türkiye borsasının alt ligine düşürme tehdidinden sonra küçük yatırımcının telaşıyla ortaya çıkan temerrüt zinciriyle bu olay ortaya çıktı. Eğer bir temerrüt yaşanmasa biz bugün Tera Holding'in bir kurtarıcı olarak Pusula Holding'i satın alarak nasıl kahraman olduğunun dinletisini dinliyor olabilirdik." diye konuştu.

Görevleri bulunan kurumları sıralayan Ekmen, "Eliniz armut mu topladı, elinizi kolunuzu kim tuttu? Ortada tam bir şer üçgeni var; siyaset, bürokrasi, aç gözlü paragözler. Tabii siyaset ve bürokrasideki ortaklar da bununla birlikte." sözlerini sarf etti.

Kendisinin bir para transferi işlemi için sorgulandığını anlatan Ekmen, "Benim 30 bin liramı yakalayan sistem, bunların 30 milyar dolarını nasıl yakalamamış? MASAK, MİT, BDDK ne yapmış?" dedi.

Ekmen, "Sarı öküzü vermeyeceksiniz ama bu ahırın damı hepimizin başına yıkılacak. Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Sokaktaki insana, fakire, fukaraya, garip gurabaya acıyın. Bizim burada muhalefet olarak size halen gerçekten sonuç alıcı öneriler veriyor oluşumuzu değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise fon soruşturmalarına konu durumu "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirdi.

Soruşturmalarla ilgili herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Özdağ, denetim mekanizmalarının yok olmaya başladığını savundu. Özdağ, "SPK nerede? Peki bunları kim atadı? BİST nerede? BİST ile beraber MASAK nerede?" sorularını yöneltti.

Soruşturmada son 10 yıldaki manipülatif ve spekülatif işlemlerin araştırılmasını isteyen Özdağ, "Şeffaf olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. O nedenle SPK bunu araştıramaz. İstedikleri kadar kurul kursunlar. Bu kurul sorumlulardan müteşekkil bir kuruldur." diye konuştu.

Özdağ da bu konuda Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Kaynak: AA