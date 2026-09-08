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Yeni Partili Akdoğan, servis esnafına devlet desteği istedi

Yeni Partili Akdoğan, servis esnafına devlet desteği istedi
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Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, servis esnafının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, servis esnafının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Akdoğan, Meclis'te bir grup servisçiyle düzenlediği basın toplantısında, servis esnafının sorunlarını anlattı.

Servis araçlarının "can" taşıdığına dikkati çeken Akdoğan, ne kadar kaliteli hizmet verilirse herkesin canının o kadar güvende olacağını belirtti.

Geçen yıla göre okul servis ücretlerine ortalama yüzde 25 ile 30 arasında zam yapıldığını aktaran Akdoğan, bunun yeterli olmadığını, maliyetlerin yapılan zamların çok üstünde olduğunu kaydetti.

Servis esnafının sorununun çözümü için devlet desteği gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Servis esnafının üzerindeki vergi yükünü devlet baba üstlenmelidir. Hasılata dayalı vergi sistemi uygulanmalı. Servis esnafımızı mazot, lastik, yedek parça alırken desteklemek zorundayız. Esnafımız bunları alırken devlet vergilerden kaçınmalı. Servis araçlarına takılan kamera maliyetinin yükü de bu arkadaşlarımızın sırtına binmesin. Özel okullar servis ücreti üzerinden de para kazanmasın. Bir şirket yemek veriyor özel okul ondan kazanıyor. Servisçi servis yapıyor özel okul ondan da kazanıyor. Bunun önüne geçmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Akdoğan, basın toplantısının ardından servis aracını kullanarak esnafla Dikmen'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gitti. 1000 liralık yakıt alan Akdoğan, bu tutarla üç yıl önce 51 litre yakıt alınabiliyorken bugün yaklaşık 11 litre yakıt alınabildiğini söyledi.

Geçen yıl da aynı akaryakıt istasyonuna geldiğini ve 1000 lira ile 18 litre mazot aldıklarını anımsatan Akdoğan, "Okul taşımacılığındaki arkadaşlarımız bu zamlara nasıl dayansınlar, yavrularımızı güvenli bir şekilde nasıl taşısınlar? Velilerimiz bu zamlara nasıl dayansınlar, bu servis paralarını nasıl versinler. Bu servislerle dünyanın en kıymetli varlıklarımız taşınıyor." dedi.

Kaynak: AA
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