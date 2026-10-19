Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon vurgununun maliyetinin her geçen gün arttığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sonrası basın toplantısında Sözcü Zeynel Emre, fon vurgununun maliyetinin her geçen gün arttığını söyledi ve İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmaktadır. Çünkü sürekli borsa kaybetmektedir. Zarar her hafta artmakta ve katlanmaktadır." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, geçen hafta sonu partisinin 69 ilde il başkanlığı ön seçimleri düzenlediğini hatırlattı.

Zor bir dönemde siyaset yaptıklarını ifade eden Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

Fon soruşturmasına değinen Emre, "Bu fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmaktadır. Çünkü sürekli borsa kaybetmektedir. Zarar her hafta artmakta ve katlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir iddiası, delili, belgesi olan, savcılıklara başvurabilir"

Emre, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP ile Yeni Parti arasında "milletvekili aidatlarının iadesine" ilişkin yaşanan tartışmaların sorulması üzerine Emre, "Butlancılar, bizi suni gündemlerde meşgul etmeye çalışmaktadır. Bir iddiası, delili, belgesi olan savcılıklara başvurabilir." yanıtını verdi.

Emre, ortada bir bağış olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bağışlar, parti genel merkezlerine yapılır, tüzel kişilikler orasıdır. Oraya geçmişten bugüne hepimizin bağışladığı rakamlar vardır. O bağışların geri alınması gibi bir durum zaten söz konusu değildir. Parlamento grubunun rutin harcamaları için milletvekilleri bütçe yaparlar, harcamasını planlarlar. Partiden ayrışmanın çok net olduğu zaman diliminde, parti kasasında, 130 milletvekilinin kesintileri kendilerine iade edilmişti, doğrusu budur. Kim, hangi grubu kuruyorsa, oradaki harcaması için o kaynağı yatırmıştır. Orada kalmak isteyen 40 civarı milletvekili parayı tekrar o gruba yatırmıştır. Bizimle hareket eden milletvekilleri de Yeni Parti Grubu'nun kesinti yapması üzerine kesintiyi vermiştir."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar

Programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı

Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

Kuvözde şiddet davasında Adli Tıp raporu aileyi çileden çıkardı: Bizimle dalga geçer gibi

Adli tıp raporu aileyi çileden çıkardı! "Dalga geçer gibi"
Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum

Milli takım için 3 ay önce söylediği yine gündemde: Ben bu takımı...