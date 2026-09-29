Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, fon soruşturmalarında şeffaflık istedi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına yönelik, "Biz burada açıkça kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, soruşturma, kovuşturmanın bağımsız yapılması, etkin yürütülmesi ve mağdur vatandaşların sonuna kadar alacaklarının ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SPK'nin hakkında inceleme yürüttüğü Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'nin yaptığı işlemlerle Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin işlemlerinin birbirine benzediğini ifade eden Günaydın, halka arz edildiği 15-16 Ağustos 2024'te Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'nin hisse fiyatının 35 lira, piyasa değerinin ise 1 milyar 365 milyon lira olduğunu söyledi. Günaydın, "Halka arzda 35 lira olan hisse fiyatı, 2025 sonunda 300 liraya ulaşıyor ve şirketin piyasa değeri 11 milyar 700 milyon liraya yükseliyor. Hisse senedi değeri 10 kat artıyor, şirketin değeri de 1,3 milyar liradan 11,7 milyar liraya yükseliyor." diye konuştu.

Bu şirketin, bu yıl şubat ayında gıda üretim faaliyetlerinin tamamını sonlandırdığını, personel sayısının 2'ye indiğini ve üretim makinelerinin de satıldığını söyleyen Günaydın, firmanın adının da "Pusula Finans Holding A.Ş." olarak değiştirildiğini kaydetti. Günaydın, "35 liradan başlayan hisse fiyatı 2 bin 707 liraya çıkıyor. 1,3 milyar liradan başlayan şirketin değeri de 105 milyar liraya çıkıyor. Karşılığı ne? Karşılığında eskiden peynir, süt, yem vardı, şimdi onlar da yok. Şirketin içini boşalttıkça hisseler füze gibi fırlamaya devam ediyor. Yani Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasında şirketin hisselerinin değeri yüzde 7 bin 636 artıyor, SPK seyrediyor." sözlerini sarf etti.

"Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, fon işlemlerinden elde ettiği tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığına iade ettiği"ne yönelik iddiaları aktaran Günaydın, "bu şekilde kendilerini kurtarma gayretine girdiklerini" öne sürdü.

Günaydın, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruştırmalarına yönelik ifadelerine cevaben yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Günaydın, Çelik'in ifadelerini eleştirdi. Çelik'in açıklamalarının "meselenin özüne dokunmadığını" savunan Günaydın, "Mesela Ömer Çelik'in açıklaması içerisinde SPK'nin bütün bu işlerdeki sorumluluğuna, BDDK'nin sorumluluğuna ilişkin bir tek cümle görüyor musunuz?" dedi.

Günaydın, fon soruşturmalarıyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması konusunda AK Parti Grubu ile temaslarının bulunup bulunmadığına dair soruya, "Biz burada açıkça kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, soruşturma, kovuşturmanın bağımsız yapılması, etkin yürütülmesi ve mağdur vatandaşların sonuna kadar alacaklarının ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yapacaksanız buyrun yapın, elinizden tutmam ama Yeni Parti o komisyonda sizlerle beraber olup da bu işe ortak bir görüntü vermez. Eğer bir araştırma önergesiyle Meclis'te bir komisyon kurulması kararı alınırsa onu o zaman değerlendiririz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA