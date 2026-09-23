Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi:

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Sayın Mansur Yavaş sadece bizim değil, bence 86 milyonun onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir, ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa da kendisi yapacaktır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine dair gelişmelere değindi.

Yaşanan gelişmelere ilişkin tedbirlerin gerektiği şekilde alınmadığını savunan Emir, burada asıl "faturanın millete ödetilmeye çalışılacağını" ileri sürdü.

Emir, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonların daha çok "göstermelik" olduğunu öne sürerek, "Sorulan sorulardan da anlıyoruz ki şu ana kadar piyasa dolandırıcılığı suçlaması ile soruşturuluyorlar. Piyasa dolandırıcılığı oldukça küçük, 3 yıldan 5 yıla kadar cezası olan bir suç. Oysa burada organize, örgütlü bir suç var." diye konuştu.

Geçmişte yaşanan bazı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların görüntüleri kamuoyuna yansırken, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında gözaltına alınanların görüntülerinin yansımadığını söyleyen Emir, bu durumu eleştirdi.

Murat Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Olsun' demiyorum ama dikkatinizi çekiyorum, burada gözaltına alınanlarla ilgili hiçbir görüntü sızdırılmamıştır. Demek ki bu gayet mümkün, olabilecek bir şeymiş. Sizin çocuklara, sizinkilere gelince böylesine masumiyet karinesine dikkat edersiniz ama eğer hedef göstereceğiniz muhalif partilerden, görüşlerden birisi ise bir sabah operasyonu ile peşinen suçlu ilan edersiniz ve görüntülerini boy boy gösterirsiniz."

Adalar Belediye Meclisi'ndeki Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz'ın kazanmasını değerlendiren Emir, belediyenin "siyasi yankesicilik" ile AK Parti'ye geçtiğini savundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf ettiğini dile getirip, kendisinin bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine Emir, Trump'ın dünyadaki birçok lider için böyle sözler söylediğini kaydetti.

İltifat yerine somut gerçekliğe bakılması gerektiğini dile getiren Emir, şöyle konuştu:

"Hala F-35 programına dahil olmadık, F-16'larımızın modernizasyonu hala gerçekleşmedi. ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları hala yerinde duruyor. O halde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kendisine iltifat edilmesinden daha başka bu gerçekçi beklentileri istemesi, beklemesi lazım."

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine ise Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mansur Yavaş sadece bizim değil, bence 86 milyonun onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir, ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa da kendisi yapacaktır."

Kaynak: AA