YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturmasına ilişkin, "Hiç paralarına kavuşamayan, bekleyen mağdurlar var; 84 bin 737 kişi. Bunlar 1 milyonun üzerinde para yatırmış kişiler. Bunlarla ilgili takvim ne olacak? Bunların hepsi suçlu değil" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, fon soruşturması kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin, "Daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilen Şahap Kavcıoğlu'nun ifadesini çoktan almaları gerekirken daha yeni soruşturacaklar. Daha en başında etkili bir soruşturma yapılsaydı; dijitallere, telefonlara el koymak, HTS kayıtlarına bakarak ilişkileri ortaya çıkartıp gözaltılarla ifadeleri hemen almalıydılar. Madem Adalet Bakanının dediği gibi bu örgütlü bir suçsa, izin almaksızın bu bürokratları ve şüphelileri geniş ve etkili bir şekilde soruşturmak gerekirken, yeni yeni yapmaya başladılar. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Artık anlıyoruz ki olayın üstünü örtecekler. Aslında Şahap Kavcıoğlu'nun soruşturmaya dahil edilmesi, bir yönüyle bu soruşturmanın üstünün kapatılacağını ve artık bununla ilgili haberlerin dahi yapılmasının yasaklanacağını bize gösteren kimi emareler var" dedi.

'ÖDEME TAKVİMİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAKSINIZ?'

Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugün fon soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini kaydederek, "Bakın, 'Mağdurlara yapılan ödemenin 128 milyarını bu fonların satışından elde ettik' diyorlar. O zaman soruyoruz; bu 128 milyarın satışı sırasında kamu kaynakları kullanıldı mı? Kamu bankaları, kamu şirketleri veya Hazineden üstü örtük bir biçimde kaynaklar kullanılıp, bu hisseler alındı mı? Hani demişlerdi ya, 'Biz vatandaşın bir kuruşunu bile bu işte kullanmayacağız, merak etmeyin toplayacağız paraları.' O zaman söz konusu 128 milyarı elde ederken bu hisseleri kime sattınız? Bu satış yaptığınız yerler arasında kamu şirketleri, kamu bankaları ve Hazine kaynakları var mı? Yine Cumhurbaşkanı, 1 milyona kadar alacağı olan vatandaşlarımızın ana paralarını tamamen aldığını söylüyor. Cumhurbaşkanı'nı ya çok fena yanılttılar ya da Cumhurbaşkanı bu milleti kandırmaya çalışıyor. Burada 'Parasını aldı' dedikleri 371 bin kişinin ana paralarının tamamı ne zaman ödenecek? Çünkü 'Ana parasını aldı' dediğiniz kişinin hesaplamasını farklı yöntemlerle çarpıtarak yapıyorsunuz. 1 milyon yatırmış adam, 200 bin lira hesap ediyorsunuz, 200 bin lirayı yatırınca da diyorsunuz ki: 'Ana parayı ödedik.' Oysa böyle bir şey yok. Bunu vatandaşlarımız biliyor, vatandaşlarımız görüyor. Vatandaşlarımızı burada kandıramazsınız. Bu ana paralar ne zaman ödenecek? Bakanlar bunu bu akşam söylesinler. Hiç paralarına kavuşamayan, bekleyen mağdurlar var; 84 bin 737 kişi. Bunlar 1 milyonun üzerinde para yatırmış kişiler. Bunlarla ilgili takvim ne olacak? Bunların hepsi suçlu değil. 1 lira yatırıp 3 bin lira yapanla, 27 daire parası yatırıp 367 daire parası yapan bakan var, 20 milyarı alıp götüren bakan arkadaşı var. Bunlar suçlu ama bu 84 bin 737 kişi arasında suçsuz masumlar var. Bunlar ödeme bekliyorlar. Bunların ödemesini ne zaman yapacaksınız, bu ödeme takvimini ne zaman açıklayacaksınız?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı