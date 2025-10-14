Haberler

Yeni Malatyaspor Yönetiminden Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Aydın İşkur ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulübün içinde bulunduğu kriz hakkında istişarede bulundu.

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Aydın İşkur ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Malatyaspor'da yeni kulüp başkanı Aydın İşkur ile kulüp yöneticileri Abdullah Aksoğan ve Kürşat Bozkurt'u makamında kabul etti.

Ziyaret kapsamında, Yeni Malatyaspor ve Malatya futbolunun içinde bulunduğu kriz ortamı hakkında istişare gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Aydın İşkur, tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde adının yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

İşkur, "Yeni Malatyaspor yönetimi olarak MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor ve Malatya futbolunun içinde bulunduğu kriz ortamı hakkında istişarede bulunduk. Destekleri, yol gösterici yaklaşımı ve kabullerinden dolayı Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
