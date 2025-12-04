Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ağıralioğlu, memleketi Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve uzun yıllardır sürdürdüğü memleket mücadelesinden bahsetti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, partisinin Araklı İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, memleketi Trabzon'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun zamandır ülkenin güçlü yarınları için çalıştığını belirten Ağıralioğlu, "Üniversite yıllarından itibaren aynı hak üzerinde memleket mücadelesine koşturmaktayım. Benim için bazen adları, bazen amblemleri değişen mücadele hattında sorumluluk hiç değişmedi." dedi.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ağıralioğlu, Of ve Sürmene ilçesinde de temaslarda bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Politika
