Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, partisinin Araklı İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, memleketi Trabzon'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun zamandır ülkenin güçlü yarınları için çalıştığını belirten Ağıralioğlu, "Üniversite yıllarından itibaren aynı hak üzerinde memleket mücadelesine koşturmaktayım. Benim için bazen adları, bazen amblemleri değişen mücadele hattında sorumluluk hiç değişmedi." dedi.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ağıralioğlu, Of ve Sürmene ilçesinde de temaslarda bulundu.