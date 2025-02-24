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Vergi Haftası Etkinlikleri İçin Siirt'te Ziyaretler

Vergi Haftası Etkinlikleri İçin Siirt'te Ziyaretler
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Siirt Defterdarı Yusuf İpekçi, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret ederek Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Vergi bilincinin artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik faaliyetler planlanıyor.

Vergi Haftası münasebetiyle, Siirt Defterdarı Yusuf İpekçi ve beraberindeki heyet, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Defterdar Yusuf İpekçi, çocuklar ve gençler arasında vergi bilincinin artırılması, toplumun her kesimine bu bilincin kazandırılması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum sağlaması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleneceğini ifade etti.

Vergi bilincinin toplumsal kalkınmanın temeli olduğunu söyleyen Vali Kızılkaya, Vergi Haftasının önemine vurgu yaparak, Defterdar Yusuf İpekçi nezdinde tüm defterdarlık çalışanlarının Vergi Haftasını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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