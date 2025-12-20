Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'da 'Leyla Zana' kınaması

'VERGİ DAİRE SAYISINI 840'A ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, Türkiye genelinde vergi dairelerinin yetersiz olması nedeniyle hizmetlerin aksadığı yönündeki eleştiriler üzerine, "Öncelikle şunu belirtmeliyim; teknolojik dönüşümü sağladığımız Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle muhasebe hizmetlerinin merkezileştirilmesi yönünde aldığımız karar çerçevesinde kapatılan mal müdürlüklerinin yerine ilçelerde vergi hizmetlerini sunmak üzere vergi daireleri ya da şubeler açılmaktadır. Bu çerçevede, mükelleflerimize yerinde hizmet sunmak ve uyumu kolaylaştırmak amacıyla bu yılın başında 481 olan vergi daire sayısını bugün itibarıyla 840'a çıkarmış bulunuyoruz. Vergi hizmetlerimizi tüm ilçelerde sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, vergi hizmetlerinin halihazırda neredeyse tamamını dijital vergi dairesi üzerinden de vatandaşlarımıza sunuyoruz. 2023 yılında faaliyete başlayan ve fiziki bir vergi dairesi gibi çalışan dijital vergi dairesinde sunduğumuz hizmetlerin sayısı 208'e ulaştı. 2025 yılının 11 aylık döneminde yaklaşık 18,5 milyon başvuru ve dilekçe dijital ortamda alındı. Ayrıca, e-beyanname, e-tahsilat gibi hizmetler uzun yıllardır elektronik ortamda sunulmakta. Dolayısıyla mükelleflerimizin vergi hizmetlerinin aksatılması kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır ayrıca Gebze'de 3 tane vergi dairesi bulunduğunu ve hizmetler konusunda aksaklık olmadığını ifade etti.

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURACAĞIZ'

Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği'nde kapsamlı bir reform çalışması yaptıklarını ve atıl durumda olan yatırım yerlerinin hızla üretime kazandırılması için adımlar attıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Süresinde yatırımını tamamlamamış olan sanayicilerimize ilave sürelerden yararlanma imkanı getirdik; geçtiğimiz dönemde 4 bin 697 sanayicimiz bu imkandan yararlandılar. Yoğun talepleri dikkate alarak bu yıl 17 Ekimde yeniden bir düzenleme yaparak 31 Aralık tarihine kadar da başvuru yapma imkanını sanayicilerimize getirdik. 'Buralardan alınan harçlardan elde ettiğiniz kaynağı ne yapacaksınız?' diye sordular. Biz bu kaynaklarla Türkiye'nin dört bir yanında sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Halihazırda ülke genelindeki OSB'lerde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksek okulu faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz sanayi ve teknoloji kolejleriyle mesleki eğitim konusunda yeni bir adımı daha sanayicilerimizle, OSB'lerimizle birlikte atmış olacağız" diye konuştu.

'ESNAF VE SANATKARIMIZA SAĞLADIĞIMIZ KREDİ BAKİYESİ 289 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI'

Bakan Kacır, esnaflar ile ilgili yürütülen çalışmalara dair bilgi vererek, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarları döneminde esnaf sayısı 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bine yükseldi. 776 bin esnaf ve sanatkarımıza sağladığımız hazine destekli kredi bakiyesi halihazırda 289 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerin faizlerinin yarısını hükümet olarak biz karşılıyoruz, bu amaçla da 2025 yılında 60 milyar lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin müteşebbislerini, esnafımızı, KOBİ'lerimizi asla yalnız bırakmayacağız, hem müteşebbislerimizin hem emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BÜTÇE TEKLİFİNİN 7 MADDESİ DAHA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından bütçe teklifinin 7 maddesi daha kabul edildi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.