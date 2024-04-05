Vekil Eyyüpoğlu, Seçim Sonrası Esnafla Buluştu

Seçildiği günden bu yana halkla bağını koparmayan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, 31 Mart Genel seçimlerin hemen ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip talep, istek ve şikâyetlerini dinledi.

Vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Milletvekili Eyyüpoğlu, esnafla bire bir ilgilenip sohbet etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.





Eyyüpoğlu: Öz eleştirimizi yapacağız!

Gerçekleştirdiği esnaf gezisinin ardından değerIendirmede bulunan TBMM İdare Amiri Eyyüpoğlu; AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bizim için bir dönüm noktası oldu. Bu sonuçlardan ders çıkararak önümüze bakacağız. Hangi konuda hata yaptık hangi konuda eksikliğimiz var onu bulup daha güçlü bir şekilde halkımızın karşısına tekrardan çıkacağız. Öncelikle öz eleştirimizi yapıp sorunların derinine inerek çözüme kavuşturacağız. Bizlerde halktan bağımızı koparmadan onlarla hemhal olmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının vatanımıza milletimize ve Şanlıurfa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.