Vedat Işıkhan ve Anar Aliyev İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bakanlıklar arası işbirliği ve eylem planı imza töreni öncesinde bir araya geldi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Koruması Bakanı Anar Aliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı, kıymetli gardaşım Sayın Anar Aliyev ile bakanlıklarımız arasındaki Ortak Daimi Komisyonu 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde ikili görüşmemizi gerçekleştirmek için bir araya geldik. Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini ülkemize yapmış olmalarından dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi ilettik. Tek millet iki devlet ruhuyla birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

