Varank: Değişim isteyenler önce Kılıçdaroğlu'ndan kurtulsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gerçekten samimiyetle Bursa'dan diyoruz ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza gerçekten üzülüyoruz. Değişim istiyorlarsa önce şu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir kurtulsunlar. Biz de karşımızda iyi bir muhalefet görelim. Sürekli yalan söyleyen, tiyatro oynayan bir muhalefetle uğraşmaktan, enerjimizi onlara harcamaktan gerçekten biz de sıkıldık." dedi.

Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Seçimlerde sokak sokak gezerek çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Bakan Varank, 14 Mayıs'ta başlattıkları kutlu yolculuğu 28 Mayıs'ta tamamına erdireceklerini vurguladı.

Varank, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacaklarını belirterek, "Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye Bursa'dan başlayacağız. Biz bir davaya inanan insanlarız. Bizim davamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak, ay yıldızlı al bayrağımızı en yükseklere, gönderin en tepesine çıkarma davası. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız ile 21 yıldır yol yürüyoruz. İnşallah bir 5 sene daha bu seçimi aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz ama davamız ilelebet payidar kalacak." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimde Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini anımsatan Varank, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir parça noksanlıkla karşılaştık ama Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta bunun telafisini çok daha başarılı bir şekilde yapacağız. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bu 28 Mayıs'ta yapmamız gereken, üzerimize düşen sorumluluklar var." ifadesini kullandı.

"CHP'ye samimiyetle destek veren vatandaşlarımıza da gerçekten üzülüyorum"

Varank, gençlere seslenerek, "Her bir sandıkta ekstra bir tane genç kardeşimizin olması lazım. Müşahit kartlarımızı alacağız. Sandıklarımızın başına gideceğiz. Genç, cevval kardeşlerimiz sandıkta görev yapacak. Vatandaşlarımıza yardım edecek. O oylar sayılırken onların başında duracak ve namusuna da sahip çıkacak. Eğer oyumuza sahip çıkmazsak neticeyi alamayız." diye konuştu.

Seçim döneminde "yedili koalisyon"un vatandaşları kandırarak, adeta tiyatro oynayıp oy devşirmeye çalıştığını dile getiren Varank, "Aslında kendi inanmadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi göstererek vatandaşımızı ikna edebileceklerini zannettiler ama seçim gecesi baktılar ki vatandaşımızın tiyatroya karnı tok. Vatandaşımız kim samimi, kim tiyatro oynuyor, kim aldatıyor, bunun notunu gayet iyi bir şekilde veriyor." dedi.

Varank, Millet İttifakı'nın adayının yüzde 44 oy alabildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim gecesi önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan, daha sonra iki tane belediye başkanları ekranların karşısına geçerek gece yarılarına kadar yalan söylediler. Umut tacirliği yaptılar. Aslında kendi ajansları bile resmi ortaya koymuşken, 'biz öndeyiz, kazanıyoruz' dediler. Kendi kendilerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ettiler. ya en azından seçim gecesi yalan söylemeyi bırakın. Umut tacirliği yapmayı bırakın. O geceyle ilgili siz hiçbir özür duydunuz mu? Televizyonların karşısına geçip 'biz kazanıyoruz, öndeyiz' diyenler, 'Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak' diyenler hiç özür dilediler mi? 'Şurada bir eksikliğimiz vardı ya, kusura bakmayın' dediler mi? Demezler. Ben gerçekten bu Millet ittifakı'na samimi şekilde gönül vermiş vatandaşlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne samimiyetle destek veren vatandaşlarımıza da gerçekten üzülüyorum. ya sadece bir seçim değil, 11 seçimdir aynı şeyi yaşıyorlar. Aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar ama yaşı müsait olanlar bilirler. Bizim zamanımızda 'Elm Sokağı Kabusu' diye bir film vardı. İnsanlar uyuyakalırdı, kabus görmeye başlardı. O kabustan hiç çıkamazlardı. İşte Cumhuriyet Halk Partililer de bunu yaşıyor. Bir uykuya dalmışlar kabusu yaşıyorlar. Uyanıyorlar Kemal Kılıçdaroğu, uyuyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Her seferinde yalan söylüyor. Her seferinde aldatıyor ama buna mecbur kalıyorlar."

"11 seçimi kaybetmiş, halen 'ben istifa edeceğim' demiyor"

CHP'ye gönül verenlere seslenen Varank, şunları kaydetti:

"Bu adamdan size hayır gelmez. Değişim istiyorsanız önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım. Sizin partinizde de genç insanlar var. Yetenekli siyasetçiler var. Şundan bir kurtulun ama 11 seçimi kaybetmiş, halen 'ben istifa edeceğim' demiyor. 'Ben partimi bırakırım' demiyor. Hiç ağzından duydunuz mu? Lafa gelince ileri demokrasileri örnek gösterirler. Dünyada muhalefette olup da 11 seçim kaybedip halen partisinin başında durabilen bir siyasetçi var mı? Dünyada örneği yok. Bu işe nasıl başlamışlardı? Dediler ki 'bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı' diyerek yola çıktılar. O laflarını zaten yediler. Şimdi işte ikinci tura gidiyoruz. 28 Mayıs'a gidiyoruz. İnsanda biraz cesaret olur. Çıkarsın dersin ki 'eğer ben bu seçimi kazanamazsam partimden istifa edeceğim. Bir daha da kurultayda aday olmayacağım.' Bunu söyleyebiliyor mu? Bu cesareti var mı? Gerçekten samimiyetle Bursa'dan diyoruz ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza gerçekten üzülüyoruz. Değişim istiyorlarsa önce şu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir kurtulsunlar. Biz de karşımızda iyi bir muhalefet görelim. Sürekli yalan söyleyen, tiyatro oynayan bir muhalefetle uğraşmaktan, enerjimizi onlara harcamaktan gerçekten biz de sıkıldık."

"Depremzede vatandaşımızın ne suçu var?"

Seçimden sonra depremde hasara uğramış şehirlerdeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar güçlü bir destek vermesinin muhalefetin kimyasını bozduğuna dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede vatandaşlarımıza hakaret etmeye başladılar. Kendi belediyeleri depremzede vatandaşlarımıza yaptıkları yardımları hemen kesmeye başladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bunların yardımla, vatandaşlarımıza yardımcı olmakla, onların yaralarını dindirmekle ilgili hiçbir dertleri yokmuş. 'Tiyatro oynuyorlar' diyoruz ya işte tiyatro oynayarak depremzede vatandaşlarımızı kandırıp oylarını almaya çalışıyorlarmış. Oylarını alamadıklarını gördükleri andan itibaren de depremzede vatandaşlarımıza hakaret etmeye başladılar. 'Demek ki çadırda yaşamaktan memnunlarmış' dediler. Tekirdağ Belediyesi otellerde kalan vatandaşlarımızı otellerden kovmaya başladı. Bu karşımızdaki zihniyet şimdiye kadar hiçbir zaman dürüst olmadı. Doğru durmadı, hiçbir zaman mert olmadı. Depremzede vatandaşlarımıza yaptıkları asla kabul edilebilir değil ama onların hakkından da o vatandaşlarımız yine bu seçimde gelecek. Kimin samimi olduğu, kimin gerçekten depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştığı, kimin de tiyatro oynadığını inşallah bu seçimde tekrar onlara gösterecekler. Siz vatandaşı inandıramıyorsanız, kendi samimiyetinizi gösteremiyorsanız, bunda depremzede vatandaşımızın ne suçu var? Çıkın sahaya, samimiyetle çalışın, ikna edin ama bunu başaramayınca hemen hakarete başlıyorlar. Aslında gerçek yüzlerini de açık ediyorlar."

Varank, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağının altını çizerek, "İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nda farklı bir muhalefetle de karşılaşacağız. Bütün bu yalan söyleyen, iftira atan, tiyatro oynayan muhalefet anlayışının tamamı tasfiye olacak. Zaten bakıyorsunuz yola nasıl çıkmışlardı? 'Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz' dediler. Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı. İttifakın içerisindeki genel başkanları bir tanesi bile Meclis'e giremedi. Bundan sonra farklı bir muhalefeti biz karşımızda göreceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz ama sağlam durmamız lazım." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023