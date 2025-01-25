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Van'da Erdoğan Coşkusu: Binlerce Vatandaş Spor Salonunda Buluştu

Van'da Erdoğan Coşkusu: Binlerce Vatandaş Spor Salonunda Buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi için Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda binlerce vatandaş tarafından coşkuyla bekleniyor. Salonu dolduran kalabalık, Türk bayraklarıyla desteklerini gösterirken, yoğun güvenlik önlemleri altında Erdoğan'ın konuşması için hazırlıklar devam ediyor.

Van'da binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nur Tatar Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla bekliyor.

Edremit ilçesindeki spor salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini beklerken coşkulu bir atmosfer oluşturdu. AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi dolayısıyla Van'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması planlanıyor. Salonu dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi ve desteklerini gösteriyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salona girişler, güvenlik noktalarından sağlanıyor. Alanda, "Edremit Van'a bakar içinde Şamran akar, Van'a bir Reis gelmiş her gören ona bakar. Vanlıyız şanlıyız, Reisimizin yanındayız. Dünyada Van, ahirette iman. Allah'ına kurban Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşliğin teminatı da barışın umudu da sensin Erdoğan" yazılı afişler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.00'te vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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