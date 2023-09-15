Van'ın Özalp ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut'un başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve muhtarların talepleri dinlendi.