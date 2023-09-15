Van'ın Özalp ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Van'ın Özalp ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut'un başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve muhtarların talepleri dinlendi.
VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut'un başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Bulut, ilçede yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi vererek taleplerini dinledi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika