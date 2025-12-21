Haberler

DEM Parti'li Dindar, Van'da doğal gaz konusunda sorun yaşandığını söyledi

Güncelleme:
DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'daki mahallelerin büyük çoğunluğunda doğal gaz altyapısının olmadığını ve bu durumun halk arasında şikayetlere neden olduğunu belirtti.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Van'daki mahallelerin yüzde 80'inde maalesef doğal gaz altyapısı yoktur." ifadesini kullandı.

Dindar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Van'da doğal gaz altyapısında birçok sorun yaşandığını savundu.

Halkın bundan şikayetçi olduğunu söyleyen Dindar, "Van'daki mahallelerin yüzde 80'inde maalesef doğal gaz altyapısı yoktur. Birçok mahallemizde aynı sokakta bir evde doğal gaz bağlanmışken, diğer evde bağlanmamıştır." diye konuştu.

"Hanelere doğal gaz bağlanırken kişi ayrımı yapıldığını" iddia eden Dindar, "Van'da kırsal alandaki nüfusun yaşam alanlarının sağlanması, üretim alanlarının terk edilmemesi, insan onuruna yakışan şartların olması için doğal gaz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika


