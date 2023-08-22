Vali Musa Işın, Halkın Dua ve Allah'ın Rızasına Talip Olduklarını Belirtti

Vali Musa Işın, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, halkın duasına ve Allah'ın rızasına talip olduklarını belirterek, dürüstlük, güvenilirlik, adalet ve mütevazılık prensipleriyle hizmet edeceklerini vurguladı.

Vali Musa Işın, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, halkın duasına ve Allah'ın rızasına talip olduklarını belirterek, dürüstlük, güvenilirlik, adalet ve mütevazılık prensipleriyle hizmet edeceklerini vurguladı.

Kütahya Valiliği görevine başlayan Vali Musa Işın, ilk toplantısını vali yardımcıları ve kaymakamlarla yaptı. İl merkezi ve ilçelerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Işın, "Allah'ın rızasına, halkımızın duasına talibiz. Gayemiz, birlikte hizmet üretmek. Kutsal bir mesleğimiz var. Devletimiz, bize itimat etmiş; bize illeri ve ilçeleri teslim etmiş. Biz de bu güvene layık olmak için elimizden gelen gayreti en iyi şekilde göstereceğiz inşallah. Dürüst, güvenilir, adil, mütevazı olacağız, halka tepeden bakmayacağız, haram yemeyeceğiz ve hizmet etmek, üretmek, ihtiyaç sahibi insanlarımıza el uzatmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Başarıda en büyük kriterin halkın mutluluğu olduğunun altını çizen Vali Işın, kaymakamlara ilçelerin sorunları ve talepleri ile ilgili 24 saat kendisini arayabileceklerini söyledi. Vali Işın, "Halkı memnun edersek başarılı oluruz. Halkı memnun edemezsek muvaffak olamayız. Bizim hedefimiz, amacımız; insanları sevmek ve onları mutlu etmek. Devletimizin vermiş olduğu imkanlar dahilinde halkımıza hizmet etmekle sorumluyuz. Telefonum 24 saat açık, her zaman arayabilirsiniz" dedi.

"Halkımız 'Allah razı olsun, iyi insandı' diyebiliyorsa biz imtihanı geçmişizdir"

Görevlerin ve makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın geride iyi anılacak bir isim ve hizmetler olduğunu dile getiren Vali Işın, "Yarın bu ilden, ilçeden ayrıldığımız zaman 'keşke' deyip arkamıza bakmamalıyız. Bugün, bulunduğumuz yerde, yarın pişmanlık duymayacak şekilde hareket edelim ve bugünün şartlarında ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Görevden ayrıldığımızda halk arkamızdan 'Allah razı olsun, iyi insandı' diyebiliyorsa biz imtihanı geçmişizdir. Bu millet insaflı ve vicdanlı bir millettir, size dua eder. Biz de imkanlarımız nispetinde, insanlarımızı severek hizmet edelim" ifadelerini kullandı.

Kamu personelinin ise vatandaşlara karşı kırıcı olmaması gerektiğini belirten Vali Işın, vatandaşların taleplerinin yerine getirilemediği durumlarda bile anlayışlı ve güler yüzlü bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini söyledi ve "Biz, vatandaşımıza hizmet için varız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA