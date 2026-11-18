Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yeni bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, yasanın yaklaşık bir ay içerisinde Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilmesinin beklendiğini ve düzenlemenin yürürlüğe girer girmez gençlerin başvuru yapabileceğini açıkladı. Üstel uygulamanın ücretlerine ilişkin, "Bu tutarı mutlaka asgari ücretin belirli bir katı olarak gençlerimizin önüne sunacağız. Bedelin onlar için ulaşılamaz olmamasına çok dikkat ediyoruz" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Yeni düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi'ne ilk yasa olarak sunulacağını belirten Üstel, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençlerin uzun süre beklemek zorunda kalmayacağını söyledi. Bedelli askerlik yasasının bir savunma programının parçası olarak hazırlandığını kaydeden Üstel, düzenlemenin program kapsamındaki diğer yasaların çıkarılmasını beklemeden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

"Başvurular yasa yürürlüğe girer girmez başlayacak"

Yasanın yaklaşık bir ay içerisinde Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilmesinin beklendiğini belirten Üstel, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gençlerin bedelli askerlik başvurularını yapabileceğini bildirdi. Üstel, başvuruların ardından askerlik yükümlülüklerinin kısa süreli askerlik hizmetlerini yerine getirecekleri tarihe kadar dondurulacağını belirterek, gençlerin bu tarihi beklemeden KKTC'ye dönebileceklerini ve çalışma hayatına katılabileceklerini vurguladı.

"Bedelli askerlik tutarı asgari ücrete göre belirlenecek"

Bedelli askerlik için ödenecek tutara ilişkin soruları da yanıtlayan Üstel, bedelin asgari ücretin belirli bir katı üzerinden hesaplanacağını açıkladı. Üstel, "Bu tutarı mutlaka asgari ücretin belirli bir katı olarak gençlerimizin önüne sunacağız. Bedelin onlar için ulaşılamaz olmamasına çok dikkat ediyoruz. Hayatını kolaylaştırmak istediğimiz ailelerimizin ve gençlerimizin önünde bu bedel bir engel olmayacak" dedi.

Yeni düzenlemeyle gençlerin geleceklerini daha sağlıklı planlayabileceklerini belirten Üstel, çalışma hayatına zamanında katılmalarının ülkeye daha verimli katkı sunmalarını sağlayacağını ifade etti. Üstel, gençlerin eğitim hayatlarını kendi idealleri doğrultusunda şekillendirebileceklerini, askerlik yükümlülüklerinin yanı sıra evlilik ve aile kurma planlarını da daha güvenle yapabileceklerini kaydetti.

Bir siyasi otorite için gençlerin geleceğine katkı sunmaktan ve aile kurma heyecanlarının önünü açmaktan daha büyük mutluluk veren bir çalışma olamayacağını dile getiren Üstel, yeni bedelli askerlik yasasının UBP'nin vizyon projesi olacağını vurguladı. Düzenlemenin gençlere yeni fırsatlar sunacağını belirten Üstel, siyasetin toplumun taleplerini hayata geçirme bilimi olduğunu bir kez daha göstereceklerini ifade etti.

Tehdit, çamur atma ve iftiraya dayanan siyasetin ülkeye hiçbir şey kazandırmadığını belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkının bunu defalarca gördüğünü ve gereken cevabı yine halkın vereceğini söyledi. Üstel, "Yeni dönemde en büyük desteğimiz gençlerimize ve ailelerimize olacak. Onların desteğiyle tüm engelleri aşacağız ve önümüze bakacağız. Geleceğimizi yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı