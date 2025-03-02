Ursula von der Leyen: Avrupa'nın Savunma Yatırımları Artırılmalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süren yetersiz yatırımın ardından savunma yatırımlarını uzun vadeli olarak artırmak artık son derece kritik önem taşıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, Avrupa'nın acilen yeniden silahlanması gerektiğini ve üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmak için "mali alana" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa'nın ABD'ye "demokrasiyi savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini" ifade etti.

Von der Leyen, "Uzun süren yetersiz yatırımın ardından savunma yatırımlarını uzun vadeli olarak artırmak artık son derece kritik önem taşıyor. Üye devletlerin savunma harcamalarında ani bir artış yapabilmeleri için daha fazla mali alana ihtiyaçları var" dedi. - LONDRA