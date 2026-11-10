Uraloğlu, Antalya'daki COP31'de Dominguez ile denizcilik iş birliğini görüştü

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Dominguez ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiren uluslararası iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Sayın Arsenio Dominguez ile bir araya geldik. Görüşmemizde, uluslararası deniz taşımacılığında güvenliğin artırılması ve gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdik. Türkiye'nin deniz ulaştırmasındaki gücünü artıracak, daha çevreci ve sürdürülebilir bir denizcilik anlayışını destekleyecek iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı