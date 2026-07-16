Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, Altınordu ilçesindeki bir fındık fabrikasını ziyaret ederek, fabrika yöneticileri ile bir araya geldi.

Yaklaşan hasat öncesi fındığın durumuna ilişkin bilgi alan Özdağ, daha sonra Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Ümit Özdağ, Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Fatsa Gazeteciler Derneği ile Fatsa Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti.

Fatsa Ticaret Borsası'nda konuşan Özdağ, gittikleri her şehirde iş dünyasının temsilcileri ve kurumlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Özdağ, Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından Hürriyetçi Eğitim Sen Ordu Şubesi'ne de ziyarette bulundu.