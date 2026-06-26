Ümit Özdağ Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri 'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret kapsamında Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret eden Özdağ, ardından Ticaret Odası'na geçti. Burada yapılan çeşitli görüşmelerin ardından Özdağ, Kartal Şehitliği'ne gelerek dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ve Bölge Müdürlüğü ziyareti gerçekleştiren Özdağ, Talas ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerle fotoğraf çektiren Özdağ, ilçe esnafını da ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı