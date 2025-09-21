Haberler

Ümit Özdağ, Gaziantep'te Semt Pazarını Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Güvenevler Mahallesi'nde semt pazarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Özdağ, ekonominin önemine vurgu yaparak üretime dönüş çağrısında bulundu.

Özdağ, programı kapsamında Güvenevler Mahallesi'nde semt pazarını gezdi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ümit Özdağ, konuşmasında ekonominin kalbinin pazarda attığını ifade ederek, Türkiye'nin üretime dönmesini, bu üretimin içinde Devlet Planlama Teşkilatının yer alması gerektiğini savundu.

Açıklamanın ardından Özdağ, ziyaretlerine devam etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika
