Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında ekonomik kalkınmanın tarımdan başladığını belirterek köye dönüşü teşvik edeceklerini açıkladı. Özdağ, tarım liseleri kurulacağını ve köylerde internet gibi altyapı hizmetlerinin sağlanacağını ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki programı kapsamında Adana Barosuna ziyarette bulundu, Baro Başkanı Volkan Böke ile bir araya geldi.

Daha sonra Özdağ, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Özdağ, Adana Çiftçiler Birliğine gerçekleştirdiği ziyarette, ekonomik kalkınmanın tarımdan başladığını söyledi.

Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Köye dönüşü teşvik edeceğiz. 4-5 köyün ortasında tarım liseleri kuracağız. Bunu yaparken insanların kerpiç evlere dönmesini bekleyemezsiniz çünkü kenti gördüler. Onun için kredi vereceksiniz, ev kredisi vereceksiniz. O köyde internet de okul da olacak. Bir öğrenci olsa bile bir öğretmen olacak. Orada veteriner de ziraat mühendisi de görevlendireceksiniz."

Özdağ, Anadolu'da mevcut suların nasıl daha iyi kullanılacağı üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Politika
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
