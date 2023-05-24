Ümit Özdağ: 2'nci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz (2)- Yeniden

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2'nci tur cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, kendisi ile birlikte Özdağ'ın imzası bulunan bir metnin hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Oturduk, konuştuk, kurmaylarımız geldi bir araya. Güzel sonuçlar elde edildi. Türkiye güzel günlere gebe zaten, umarım çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar konuşacağız, Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız" diye konuştu

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.