TBMM Genel Kurulu'nda Libya tezkeresi kabul edildi

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KABUL EDİLDİ

Tezkerenin kabul edilmesinin ardından uluslararası anlaşmalar üzerine görüşmeler başladı. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' görüşüldü. Teklif yapılan oylama sonucunda kanunlaştı. Ayrıca Genel Kurul'da, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri tamamlandı ve teklif kanunlaştı. Ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 23 Aralık Salı günü toplanmak üzere kapattı.