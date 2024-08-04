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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolunda tasarruf sağlanacağını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolunun tamamlanmasıyla yaklaşık 550 milyon liralık tasarruf sağlanacağını ve çevreci bir projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(Tokat- Niksar kara yolu) Projeyi bitirdiğimizde yaklaşık 550 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçerek, burada çevreci bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 49 kilometrelik Tokat-Niksar kara yolunun, Ordu'nun Ünye ilçesinden başlayıp Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine uzanan Kuzey-Güney koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yolun 49 kilometrelik kesiminin halihazırda 35 kilometrelik bölümünü bitirerek vatandaşların kullanımına açtıklarını dile getiren Uraloğlu, kalan 14 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, "Burada duvarlarından menfezlerine kadar büyük sanat yapıları var. 1440 metrelik çift tüp tünel var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 292 metre uzunluğunda olan 3 köprü var. 101 metre uzunluğunda, devam eden çift köprü var. 53 metrelik uzunluğunda da ayrıca bir köprü söz konusu. Projede 19 adet de hemzemin kavşak ve köprülü kavşak bulunmaktadır." diye konuştu.

Mevsim şartlarının çalışmak için uygun olduğuna ve yolda çözülmesi gereken bir problemin kalmadığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Artık burada çözülmesi gereken teknik bütün problemler çözüldü. Heyelan riskinden tutun, zemin iyileştirmeleriyle ilgili bütün problemler çözüldü. Kamulaştırmayla ilgili problemler artık işin önünde engel olmayacak boyuta geldi. Bir taraftan devam ediyor. Vatandaşımızı bu noktada mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz. İdari olarak çözmemiz gereken bir problem kalmadı. Taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyete kadar bütün problemleri çözdük. Bundan sonra artık burayı ödenek olarak daha fazla destekleyerek, kısa zamanda bitirelim istiyoruz."

Abdulkadir Uraloğlu, proje bittiğinde zamandan ve akaryakıttan tasarruf edileceğini belirterek, "Yaklaşık 40 dakikalık süreyi 25 dakikaya bu kesimde indirmiş olacağız. Projeyi bitirdiğimizde yaklaşık 550 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız. Yine tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımıza da yıllık 9 bin 200 ton emisyon salınımının önüne geçerek, burada çevreci bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Tasarruf tedbirlerinin, yola ayrılacak ödeneği etkilemediğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Eğer burada süreci doğru yönetebilirsek, inşallah yöneteceğiz, Tokat-Niksar arasını 2026'nın sonunda veya sonuna kalmadan bitirmektir hedefimiz. O anlamda tasarruf tedbirleri kapsamında bazen bir kafa karışıklığı da olabiliyor. Bu projemiz yüzde 75'in üzerine gelmiş durumdadır. Dolayısıyla tam da bu anlamda tasarruf tedbirleri çerçevesinde bizim destekleyeceğimiz projedir."

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu'na, Tokat Valisi Abdullah Köklü ile AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Niksar Tokat Ulaşım Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

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