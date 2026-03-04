Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan 'Süper Hızlı Tren' müjdesi; Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Güncelleme:
Çorum'da düzenlenen iftar programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren projeleri hakkında bilgi vererek, bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve büyük hedefler peşinde koşulduğunu ifade etti.

URALOĞLU: ÖZGÜR ÖZEL GELMİŞ BURAYA 'TRENİ BİZ GETİRECEĞİZ' DEMİŞ, BİZ YOLA ÇIKARDIK ZATEN

Çorum'un Sungurlu ilçesinde katıldığı iftar programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizler sadece Delice-Çorum hızlı treninden bahsetmiyoruz. Bizler Ankara'yı Karadeniz'e bağlayacak, Ankara'yı Samsun'a bağlayacak olan hızlı trenden bahsediyoruz. Biz Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattından bahsediyoruz. Biz küçük düşünmüyoruz, biz büyük düşünüyoruz. Geçen gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelmiş buraya, 'treni biz getireceğiz' demiş. Biz yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle onların hayal edemediklerini biz hayal ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak birbiri ardına Kırıkkale'mizde, Çorum'umuzda, Amasya'mızda, Samsun'umuzda projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Delice-Çorum etabında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve Karadeniz'in iç kesimlerle hızlı tren ağı üzerinden entegre edileceğini kaydetti.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
