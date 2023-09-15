Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çin Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki ulaştırma alanındaki gelişmeler ve Kuşak ve Yol Forumu'na katılım gibi konular ele alındı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa- Asya taşımacılığı için Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor ve koridorun daha etkin hale getirilmesi için güzergah ülkeleri arasında çok önemli çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ulaştırma alanındaki gelişmelerin yanı sıra tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak adına başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi ile ilgili konular görüşüldü. Bakan Uraloğlu, girişimin önemini vurgulayarak, "Çin'in bu projeye ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Orta Koridor üzerinde bulunan Türkiye de en az Çin kadar projeyi önemsiyor. Ona yönelik yatırımları da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hazar geçişli Orta Koridor Projesi'nin, Kuşak ve Yol Girişimi'ne entegre olmasından duyulan memnuniyeti de dile getiren Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere, Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlangıcından bu yana yakinen takip ediyor ve girişime büyük önem atfediyoruz. Kuşak ve Yol Girişimi'nin, Türkiye'nin Hazar geçişli Orta Koridor Projesi'yle bütünleşiyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa- Asya taşımacılığı için Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor ve koridorun daha etkin hale getirilmesi için güzergah ülkeleri arasında çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Altyapı yatırımlarımızı ve lojistik düzenlemelerimizi, birçok kıtalararası güzergah için kilit konumda olduğumuzun bilincinde olarak planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SİVİL HAVACILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR'

Denizcilik alanındaki ilişkilerden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu alanda yeni iş birliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sivil havacılık alanındaki iş birliğimiz de şüphesiz büyük önem taşıyor. Çin Doğu Havayolları'nın 28 Eylül 2023 itibarıyla haftada 3 sefer olmak üzere Şanghay- İstanbul seferlerine başlayacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak Çin'le ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğumuzu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.