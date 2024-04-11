Ulaştırma Bakanı Trabzon'da bayramlaşma programlarına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da bayramlaşma programlarına katıldı.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Atatürk Alanı'nda organize edilen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, buradaki programın ardından Düzköy ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Uğur Savaş ve Belediye Başkanı Selim Çelenk tarafından karşılanan Uraloğlu, ilçe merkezinde vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bakan Uraloğlu, Düzköy Belediye Başkanı seçilen Selim Çelenk'i de makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.