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Ukrayna yeni başsavcısı Andriy Kostin oldu

Ukrayna yeni başsavcısı Andriy Kostin oldu

Ukrayna Parlamentosu, eski Başsavcı Iryna Venediktova'nın geçtiğimiz hafta görevden alınmasının ardından bugün milletvekili Andriy Kostin'in ülkenin yeni başsavcısı olarak atanmasına ilişkin kararı onayladı.

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Ukrayna Parlamentosu, eski Başsavcı Iryna Venediktova'nın geçtiğimiz hafta görevden alınmasının ardından bugün milletvekili Andriy Kostin'in ülkenin yeni başsavcısı olarak atanmasına ilişkin kararı onayladı.

Ukrayna'da geçtiğimiz hafta görevden alınan eski Başsavcı Iryna Venediktova'nın yerine Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Andrey Kostin için oylama yapıldı. Milletvekili Kostin, 450 milletvekilinden 299'unun onayı ile yeni Başsavcı olarak atandı. Parlamentoya konuşan Başsavcı Kostin, " Ukrayna'daki teröre ve soykırıma son vermeliyiz. Bu, saldırganlığın vahşetlerinin uygun şekilde kayıtlara geçmesi ve belgelenmesiyle kolaylaştırılacaktır" dedi.

İhanet şüphesiyle görevden alınmıştı

Öte yandan Zelenskiy, eski Başsavcı Venediktova'yı 17 Temmuz'da ülkenin Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ile "ihanet" şüphesiyle görevinden almıştı. Ukrayna parlamentosu da 18 Temmuz'da Venediktova ve Bakanov'un görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy Milletvekili Başsavcı Ukrayna Politika Haberler

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