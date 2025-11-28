Haberler

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele: Yermak'ın Evi Baskın Yapıldı

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele: Yermak'ın Evi Baskın Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın evinde, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) tarafından arama yapıldı. Yermak, Devlet Başkanı Zelenskiy'e en yakın isimlerden biri olarak yolsuzluk skandalları nedeniyle istifa çağrıları alıyor.

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele birimleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isim olan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın evinde arama yaptı.

Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın başkent Kiev'de bulunan Bankova Caddesi'ndeki evinde arama gerçekleştirdi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isim olarak bilinen Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NABU ve SAPO evimde usule ilişkin işlemler yürütüyor. Soruşturmacılar hiçbir engelle karşılaşmıyor. Daireye tam erişim sağlandı. Avukatlarım olay yerinde hazır bulunuyor ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor. Ben de kendi adıma tam iş birliği sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Yermak'ı ABD-Ukrayna görüşmelerinde heyet başkanı yapmıştı

Yermak, yolsuzluk skandalının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Zelenskiy tepkilere rağmen Yermak'ı görevden almayı reddetmiş, 23 Kasım'da İsviçre'de yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerinde Ukrayna heyetine başkanlık etmesi için Yermak'ı görevlendirmişti. Yermak, Zelenskiy'nin 2019 seçim zaferinden bu yana "Ukrayna'nın en güçlü ikinci adamı" olarak görülüyor.

Enerji sektöründeki yolsuzluk skandalı

Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), 15 ay süren soruşturma sonucu geçtiğimiz 10 Kasım'da devlet nükleer enerji şirketi Energoatom da dahil olmak üzere enerji sektöründeki büyük yolsuzluk ve rüşvet planının araştırıldığını duyurmuştu. Bakanlık ve yönetim düzeyinde toplam 8 kişi hakkında suçlama yapılmıştı. Bu isimler arasında yolsuzluk soruşturmasının merkezinde olduğu belirtilen iş adamı Timur Mindich, eski Enerji Bakanlığı Danışmanı Ihor Myroniuk, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'un Koruma ve Güvenlik Direktörü Dmytro Basov yer almış, fonların aklanması için çalışan kişiler de olduğu ifade edilmişti. Zelenskiy yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2 bakanı görevden almıştı. İş adamı ve Zelenskiy'e yakınlığıyla bilinen Timur Mindich ise ülkeden kaçmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.