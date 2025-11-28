Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele: Yermak'ın Evi Baskın Yapıldı

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele birimleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isim olan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın evinde arama yaptı.

Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın başkent Kiev'de bulunan Bankova Caddesi'ndeki evinde arama gerçekleştirdi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isim olarak bilinen Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NABU ve SAPO evimde usule ilişkin işlemler yürütüyor. Soruşturmacılar hiçbir engelle karşılaşmıyor. Daireye tam erişim sağlandı. Avukatlarım olay yerinde hazır bulunuyor ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor. Ben de kendi adıma tam iş birliği sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Yermak'ı ABD-Ukrayna görüşmelerinde heyet başkanı yapmıştı

Yermak, yolsuzluk skandalının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Zelenskiy tepkilere rağmen Yermak'ı görevden almayı reddetmiş, 23 Kasım'da İsviçre'de yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerinde Ukrayna heyetine başkanlık etmesi için Yermak'ı görevlendirmişti. Yermak, Zelenskiy'nin 2019 seçim zaferinden bu yana "Ukrayna'nın en güçlü ikinci adamı" olarak görülüyor.

Enerji sektöründeki yolsuzluk skandalı

Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), 15 ay süren soruşturma sonucu geçtiğimiz 10 Kasım'da devlet nükleer enerji şirketi Energoatom da dahil olmak üzere enerji sektöründeki büyük yolsuzluk ve rüşvet planının araştırıldığını duyurmuştu. Bakanlık ve yönetim düzeyinde toplam 8 kişi hakkında suçlama yapılmıştı. Bu isimler arasında yolsuzluk soruşturmasının merkezinde olduğu belirtilen iş adamı Timur Mindich, eski Enerji Bakanlığı Danışmanı Ihor Myroniuk, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'un Koruma ve Güvenlik Direktörü Dmytro Basov yer almış, fonların aklanması için çalışan kişiler de olduğu ifade edilmişti. Zelenskiy yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2 bakanı görevden almıştı. İş adamı ve Zelenskiy'e yakınlığıyla bilinen Timur Mindich ise ülkeden kaçmıştı. - KİEV