TÜSİAD'ın İstanbul Konferansı Türkiye ve Almanya'yı ağırladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) öncülüğünde 2013'te Berlin'de kurulan "Berlin Bosphorus Initiative (BBI)"in Türkiye ve Almanya'dan üst düzey konukları ağırladığı İstanbul Konferansı'nın ikincisi düzenlendi.

TÜSİAD açıklamasına göre, konferans, "Geleceği Yeniden Düşünmek/Türkiye-Almanya-AB İlişkileri" ana temasıyla yapıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un ev sahipliğinde, Almanya Büyükelçiliği Tarabya Yazlık Rezidansı'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, BBI Yönetim Kurulu Başkanı ve Siemens Türkiye Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve Büyükelçi Schulz'un konuşmalarıyla etkinliğin gala resepsiyonu gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde Türk-Alman Üniversitesi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmaları, Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aysel Uzuntaş ve Berlin Bosphorus Initiative Danışma Kurulu Eş Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından yapıldı.

Konferans kapsamında düzenlenen üç oturumda, Türkiye-Avrupa Birliği-Almanya ilişkilerinin geleceği, çok kutuplu dünyada güçler arası rekabetin ve kısa dönemli stratejilerin kurallara dayalı demokratik düzen üzerinde yarattığı tehditler, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Yeşil Mutabakat, yeni nesil işbirlikleri ve şehirler arası işbirlikleri konuları ele alındı.

Berlin Bosphorus Initiative, Türkiye'nin AB entegrasyon sürecinde sivil toplum boyutunun güçlenmesi, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.