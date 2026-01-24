Haberler

Bakan Bayraktar: Türkiye-Libya 22'nci dönem KEK mutabakat zaptını imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya 22'nci dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısında enerji alanında iş birliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya 22'nci dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı mutabakat zaptını, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Muhammed Şahubi ile imzaladıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus'ta gerçekleştirdiğimiz 22'nci dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Muhammed Şahubi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdik. Enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldık. Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan iş birliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, kazan-kazan ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya'nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir" dedi.

