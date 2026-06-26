Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ile Kanada arasında uzun yıllardır gerçekleştirilemeyen çok büyük potansiyel iş birliği alanları var. Küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir iş birliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla, Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık" dedi. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı