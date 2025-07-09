Türkiye ve Irak Enerji İlişkileri Güçleniyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdulghani Abdulzahra Alsawad ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Viyana'da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sn. Hayan Abdulghani Abdulzahra Alsawad ile ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Irak enerji ilişkilerini karşılıklı fayda ve bölgesel istikrar temelinde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.