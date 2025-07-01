Türkiye ve Birleşik Krallık Afrika Politikalarını Görüştü

Türkiye ve Birleşik Krallık Afrika Politikalarını Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Afrika'dan sorumlu Devlet Bakanı Lord Collins ile Afrika konulu Diyalog Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülkenin Afrika politikaları ve olası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Afrika'dan sorumlu Devlet Bakanı Lord Collins ile Afrika konulu Diyalog Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülkenin Afrika politikaları ele alındı.

Türkiye - Birleşik Krallık Afrika konulu Diyalog Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Afrika'dan sorumlu Devlet Bakanı Collins'in eş başkanlıklarında 30 Haziran tarihinde Londra'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu Diyalog Toplantısı'nda Afrika Boynuzu ve Sahel bölgeleri başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülkenin Afrika politikaları ele alınırken Türkiye ile Birleşik Krallık'ın Kıta ülkelerinde Afrika halklarının faydasına olacak şekilde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Diyalog Toplantısı sebebiyle, Bakan Yardımcısı Duran ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer arasında ikili bir görüşme de gerçekleştirildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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