Türkiye ve Azerbaycan Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026- 2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde Bakan Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, ikili görüşmede Aliyev'in göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'İLİŞKİLERİMİZ MÜTTEFİKLİK SEVİYESİNE ULAŞTI'

Ardından Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026- 2027 Eylem Planı İmza Töreni kapsamında Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonunda bir program düzenlendi. İmza töreninde konuşma yapan Bakan Işıkhan, 'Tek Millet, İki Devlet' şeklinde tanımlanan ikili ilişkilerin her geçen gün gelişiyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın imzalamış oldukları Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine ulaşmıştır. Çalışma Bakanlıkları olarak bu ilişkilere katkı sağlayacak ve ona yeni boyutlar kazandıracak işbirliğimizi geliştirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Bugün 12'ncisini düzenlediğimiz 'Ortak Daimi Komisyon', mevcut işbirliği anlaşmamız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Pek çok ülke ile benzer işbirliği yöntemlerimiz bulunsa da gururla ifade edebilirim ki, en köklü ve uzun soluklu Ortak Daimi Komisyon, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu mekanizmadır" diye konuştu.

'PROTOKOL İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK'

12'nci Ortak Daimi Komisyon Toplantı'sının mevcut işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını belirten Işıkhan, "Kıymetli kardeşimle imza altına alacağımız Toplantı Protokolü ve eki Eylem Planı ile çalışma hayatı, istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş gibi önemli alanlarda önümüzdeki dönemde Bakanlıklarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğimiz daha somut hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

'KARŞILIKLI YATIRIM VE İSTİHDAM GENİŞLETİLİYOR'

Karşılıklı yatırımların yaklaşık 38 milyar doları bulduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını da genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine de büyük bir önem veriyoruz. Pek çok uluslararası platformda birlikte hareket ediyoruz. Bu kapsamda Bakü'de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin faaliyete geçmiş olmasını çok önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ankara'da, 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı'nı gerçekleştirmiştik. Bu işbirliğimizin devamı niteliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısına Azerbaycan'ın Aralık ayında ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

'OECD BECERİLER ZİRVESİNE ÖZEL DAVET'

Bakan Işıkhan, "Öte yandan, OECD ile işbirliğinde 27-2 8 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz 'OECD Beceriler Zirvesi'ne Azerbaycan'ın özel davetlimiz olarak katılacağını bildirmekten şeref duyuyorum. Her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerimizin paylaşılmasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Protokol kapsamında teknik ekiplerin hazırladıkları Eylem Planı'nın somut çalışmalar içerecek olmasının işbirliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Işıkhan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlar olarak bizler de çalışmaların uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu süreçleri sorunsuz bir şekilde yürüttüğümüz Azerbaycanlı muhataplarımıza ve teknik ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İmzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Işıkhan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026- 2027 Eylem Planını imzaladı.