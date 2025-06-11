Türkiye tarihinin rekor ihracat sözleşmesi gerçekleştirildi

Türkiye tarihinin rekor ihracat sözleşmesi gerçekleştirildi
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Türkiye ile Endonezya arasında atılan imzalarla Türkiye tarihinin rekor ihracat sözleşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye ile Endonezya arasında atılan imzalarla Türkiye tarihinin rekor ihracat sözleşmesi gerçekleştirildi. Anlaşma Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından milli imkanlarla üretilen 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın satışını kapsıyor.

TUSAŞ, uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5'inci Nesil Savaş Uçağı Endonezya'ya teslim edilecek. 11 Haziran tarihinde Jakarta'da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik Milli Muharip Uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında ise milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak.

Bu anlaşma, sadece Milli Muharip Uçak KAAN'ın teslimatını değil; Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Türkiye ve Endonezya gerçekleştireceği stratejik iş birliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan anlaşmayla birlikte KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.

KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik ilk duyuruyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişimi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anlaşmanın huzurunda imzalandığı kıymetli mevkidaşım, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında ise uçağa milli motorun entegrasyonu ile KAAN'ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da arttırılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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