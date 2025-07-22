Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi E5000 Serisi Seferde

Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi E5000 Serisi Seferde
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, E5000 serisi elektrikli lokomotifin Eskişehir'in mühendislik kabiliyetinin ve Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir sembolü olduğunu vurguladılar. E5003 lokomotifi, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifiyle ilgili olarak, "E5000 serisi, sadece bir ulaşım aracı değil; Eskişehir'in mühendislik kabiliyetinin ve ülkemizin tam bağımsızlık idealinin güçlü bir sembolüdür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, E5000 serisinin 3'üncü lokomotifi E5003'ün Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini açıkladı. E5003'ün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli lokomotifin 125 kilometrelik mesafeyi kat ederek Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdığını ifade etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bakan Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milletvekili Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Demiryollarında yerli ve milli gururumuz Eskişehir'den yükseliyor! Sayın Bakanımızın paylaştığı gibi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5003, Eskişehir Hasanbey'den başlayarak tarihi bir başarıya daha imza attı. Bu topraklarda tasarlanan, üretilen ve raylara indirilen E5000 serisi, sadece bir ulaşım aracı değil; Eskişehir'in mühendislik kabiliyetinin ve ülkemizin tam bağımsızlık idealinin güçlü bir sembolüdür. Tebrikler TÜRASAŞ" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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