Türkiye'nin Deniz Yetki ve Egemenlik Alanları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, " Türkiye'nin Deniz Yetki ve Egemenlik Alanlarındaki Çalışmaları" çalıştayı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştaya, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Çalıştayda Türkiye'nin tüm denizlerdeki yetkilerini ve egemenlik haklarını düzenleyen hukuki çalışmalar değerlendirildi, mavi vatanın hem korunmasının hem de ekonomik potansiyelinden verimli bir şekilde istifade edilmesinin önemli olduğunun altı çizildi.

Bu konuda atılan adımların tüm yönleriyle geliştirilip, "mavi ekonomi"nin güçlendirilmesine ve deniz koruma alanlarının etkin yönetimine katkı sağlayacak hususlar üzerinde duruldu.