Türkiye ile Kırgızistan arasında stratejik planlama toplantısı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na eş başkanlık edecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna, İran ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Yedinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlığında 1 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile mevkidaşı Kulubayev'in gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyet ifade edilecek. Tarafların, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaretler ve zirvelerin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayii, eğitim ile insani ve kültürel alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca iki ülke cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalar da ele alınacak.

Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanacak. Tarafların, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan ile Bakan Kulubayev'in görüşmelerinde ayrıca Ukrayna, İran ve Filistin meselesi dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağı bildirildi.

Toplantının sonunda Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Ortak Bildirisi'nin kabul edilmesi ve iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan İş Birliği Programının imzalanması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı