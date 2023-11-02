Türkiye, İran, Özbekistan ve Türkmenistan 'Taşkent Deklarasyonu'nu imzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, İran, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ulaşım koridorlarının işlevinin daha da etkin hale getirilmesi kapsamında 'Taşkent Deklarasyonu'nu imzaladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, İran, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ulaşım koridorlarının işlevinin daha da etkin hale getirilmesi kapsamında 'Taşkent Deklarasyonu'nu imzaladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye-İran-Özbekistan ve Türkmenistan arasında ulaşım koridorlarının işlevinin daha da etkin hale getirilmesi konusunda Taşkent Deklarasyonu'nu imzaladık. Hem bizim için hem de paydaşlarımız için önem arz eden ulaşım koridorlarını ilk madde olarak ele aldığımız bu anlaşma, ülkemizin stratejik konumunun değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Dost ülkelerle ortaklığımız, iş birliğimizden güç alarak daha da kapsamlı hale gelecek" dedi.