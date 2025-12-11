Haberler

ULUSKON Başkanı Atasoy ile Irak Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi bir araya geldi

ULUSKON Başkanı Atasoy ile Irak Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IRAK Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ağırlayarak Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için bilgi alışverişinde bulundu ve yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

IRAK Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u makamında ağırladı. Görüşmede, Türkiye- Irak ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ULUSKON Başkanı Atasoy, iki ülke arasında her sektörde güçlü iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türkiye ve Irak iş dünyasının ortak adımlarla çok daha geniş bir ekonomik alana ulaşabileceğine inanıyoruz" dedi.

Büyükelçi Majed Al-Lachmawi ise Irak'ın Türkiye ile olan ticari ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, karşılıklı yatırımların artırılması için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

IRAK ZİYARETİ İÇİN PROGRAM HAZIRLANIYOR

Ziyarette ayrıca, ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'un Irak'a gerçekleştireceği resmi ziyareti görüşüldü. Büyükelçi Al-Lachmawi'nin organize edeceği özel bir program çerçevesinde gerçekleşecek ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor. Başkan Atasoy, Irak temaslarının hem yatırım hem de sektörel iş birlikleri açısından önemli sonuçlar getireceğini belirterek, "Irak ile ortak projelerimizi büyütmek için sahada daha aktif olacağız. Türkiye-Irak ekonomik iş birliğini daha ileri taşımak için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi. Her iki taraf da ticaret, yatırım ve çeşitli sektörlerde ortak çalışma grupları oluşturulması hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title