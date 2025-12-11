ULUSKON Başkanı Atasoy ile Irak Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi bir araya geldi

IRAK Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Majed Al-Lachmawi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u makamında ağırladı. Görüşmede, Türkiye- Irak ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ULUSKON Başkanı Atasoy, iki ülke arasında her sektörde güçlü iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türkiye ve Irak iş dünyasının ortak adımlarla çok daha geniş bir ekonomik alana ulaşabileceğine inanıyoruz" dedi.

Büyükelçi Majed Al-Lachmawi ise Irak'ın Türkiye ile olan ticari ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, karşılıklı yatırımların artırılması için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

IRAK ZİYARETİ İÇİN PROGRAM HAZIRLANIYOR

Ziyarette ayrıca, ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'un Irak'a gerçekleştireceği resmi ziyareti görüşüldü. Büyükelçi Al-Lachmawi'nin organize edeceği özel bir program çerçevesinde gerçekleşecek ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor. Başkan Atasoy, Irak temaslarının hem yatırım hem de sektörel iş birlikleri açısından önemli sonuçlar getireceğini belirterek, "Irak ile ortak projelerimizi büyütmek için sahada daha aktif olacağız. Türkiye-Irak ekonomik iş birliğini daha ileri taşımak için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi. Her iki taraf da ticaret, yatırım ve çeşitli sektörlerde ortak çalışma grupları oluşturulması hususunda mutabık kaldı.