Erdoğan'dan Astana'da 13 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen nişan takdimi törenine katıldı. İlk kez Hoca Ahmet Yesevi Nişanı takdim edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tokayev ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine de katıldı. Törende 13 işbirliği anlaşması imzalanırken, Kazakistan tarafından 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep Nurdağı'nda yeni yapılan Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun uzaktan açılışı da gerçekleştirildi.

Törende Kazakistan ile Türkiye hükümetleri arasında Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması, Kültür Merkezinin Kuruluşu Anlaşması, Hukuki Konularda Anlaşma Protokolü, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Ortak Programa İlişkin Anlaşma, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında Türkiye Maarif Vakıfları Okullarının Açılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, Almatı Uluslararası Havalimanı'nın Orta Asya'nın Bölgesel Bir Havacılık Merkezine Dönüştürmesi Amacıyla Altyapı Tesisler Anlaşması, Samurkaz'ın Anonim Şirketi ile YDA İnşaat Sanayi Arasında İşbirliği Anlaşması, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisine bağlı Kazakistan Cumhuriyeti TV ve Radyo Kompleksi ile TRT arasında Mutabakat Zaptı, Kazmunas Milli Şirketi Anonim Ortaklığı ile Türkiye Petroleum Anonim Ortaklığı arasında Petrol Sahası Hizmetine İlişkin İşbirliği Anlaşması, Astana Uluslararası Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi arasında Mutabakat Zaptı, ANKA İnsansız Hava Araçlarının Üretimi ve Bakımı için Ortak Girişim Kurulmasına İlişkin Anlaşma imzalandı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı