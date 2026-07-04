Suç geliri ve terörizmle mücadelede yeni strateji belgesi yürürlükte

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından birinin, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu minvalde ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordineli hareket etmesi ihtiyacının hasıl olduğu; adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmasının önem arz ettiği belirtildi. Bunun yanında özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında; yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelenin başat unsurları arasında olduğu vurgulandı.

Küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulaması uluslararası pek çok sözleşmeye konu oldu ve bu sözleşmelerde ele alınan hususlar, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü [Financial Action Task Force (FATF)] standartlarında karşılık buldu. Bu kapsamda FATF'nin hem teknik uyum hem de etkililik kriterlerinin, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri de içerdiği ifade edildi.

Bahsedilen çerçevede hazırlanarak 17 Temmuz 2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyuna duyurulan Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)'nin uygulama dönemi sona erdiğinden, sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" (Strateji Belgesi) hazırlanarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) internet adresinde (www.masak.hmb.gov.tr) yayımlanacağı bildirildi.

Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesinde; adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin temel eksen olarak benimsendiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye'de daha önce 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları" konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarının, Strateji Belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütüleceği ifade edildi. Bu doğrultuda "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesinin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması istendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı