Turgutlu'da CHP İlçe Başkanlığı Seçimi Sonuçlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yarışı tamamlandı. Mevcut Başkan Hüseyin Oğuz'un girmediği seçimi geçtiğimiz dönem 1 oyla kaybeden Hasan Ayma kazandı.

Turgutlu Lisesi Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul saat 12.30'da başlayıp 17.00'de sonuçlandı. İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimi Hasan Ayma 211 oy alarak kazandı ve CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı oldu. Diğer aday Ali Yıldırancan ise 93 oy aldı. Ayma seçimin ardından tebrikleri kabul etti ve kazananın CHP olduğunu ifade etti. - MANİSA