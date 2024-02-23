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Turgut Altınok: Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın trafiğinin yaşanmaz bir çile haline geleceğini belirterek, Ankara'yı metro ağlarıyla donatacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Metro ve yeni bulvarlar yapılmazsa iki-üç sene sonra Ankara'nın trafiği yaşanmaz bir çile haline gelecektir. Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız." dedi.

Altınok, Etimesgut'ta Korkut Ata Kültür Merkezinde Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonunca düzenlenen, hemşehri buluşmasına katıldı.

Keçiören'i bir gecekondu şehrinden turizm şehri haline getirdiklerini söyleyen Altınok, şimdi sıranın Ankara'da olduğunu, Başkenti hakkettiği hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi.

Ankara'daki işsizlik sorununu çözeceklerini ifade eden Altınok, "Ankaralı 31 Mart'ta bize emaneti tevdi ederse Akyurt fuar alanını bir yıl içinde hizmete açacağız. Binlerce insanımıza iş, Ankara'ya milyonlarca yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Ankara'da ulaşımın ciddi bir problem olduğunu dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Metro ve yeni bulvarlar yapılmazsa iki-üç sene sonra Ankara'nın trafiği yaşanmaz bir çile haline gelecektir. Ankara'yı metro ağlarıyla donatacağız. Spor, sanat, kültür, bilim, teknoloji ve gençlik merkezleri, kreşlerle şehrimizi donatacağız. Vereceğiniz oylar beş yıllık değil. Geleceğimize, kendimize, çocuklarımızın geleceğine, torunlarımıza oy veriyoruz. Ankara'yı çocuklarımıza, torunlarımıza layık olacak bir başkent yapacağız."

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Turgut Altınok Ankara Politika Güncel Haberler

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