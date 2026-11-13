Trump yönetiminin Japonya'dan ABD askerleri için 3 kat ödeme talebi bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Japonya'dan ülkede konuşlu ABD askerleri için ödediği ev sahipliği desteğini 2027 mali yılı itibarıyla başlayacak 5 yıllık süreçte 3 katına çıkararak 3 trilyon "Yen" in üzerine yükseltmesini talep ettiği bildirildi.

Japon medyası, ülkede konuşlu ABD askerlerinin masrafları konusunda yürütülen maliyet paylaşımı müzakereleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Japonya merkezli haber ajansı Kyodo'nun konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Tokyo'dan ABD askerleri için ödediği ev sahipliği desteğini 2027 mali yılı itibarıyla başlayacak 5 yıllık süreçte 3 katına çıkararak 3 trilyon "Yen" in üzerine yükseltmesini talep etti. Diplomatik bir kaynağın 5 yıllık süreç için talep edilen 3 trilyon "Yen" in kabul edilmesinin güç olduğuna dikkat çektiği aktarılan haberde, 1.5 trilyon Yen civarında bir ödemenin ise yapılabileceği aktarıldı.

"Japonya'nın yıllık ödemesi 300 milyar "Yen" i aşabilir"

Tokyo'nun ödeyeceği ev sahibi ülke desteğinin yıllık bazda 300 milyar Yen'i aşabileceği ve muhtemel bir saldırı durumunda ülkedeki ABD askeri tesislerinin dayanıklılığını artırmaya yönelik harcamaları da kapsayacağı belirtildi. Bu kapsamda Japonya hükümetinin, patlamalara ve elektromanyetik saldırılara karşı hazırlık amacıyla üslerdeki bazı işlevlerin yer altına taşınması ve bina yapılarının güçlendirilmesi gibi tedbirleri desteklemeyi planladığı kaydedildi. İki ülke arasındaki maliyet paylaşımı müzakerelerinin bu yazdan itibaren hız kazandığı belirtilen haberde, Yen'i tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasının beklendiği ve tarafların yıl sonuna kadar nihai bir anlaşmaya varmayı hedeflediği kaydedildi.

Trump, Japonya'ya daha fazla ödeme konusunda baskı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Japonya'ya ülkedeki ABD askerlerinin ev sahipliği maliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenmesi yönünde baskı yapmıştı. Mevcut harcama paketi ise önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde kararlaştırılmış ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusunun ortak tatbikatlarda kullanacağı gelişmiş sistemlerin tedariki gibi kalemleri de kapsamıştı. 2022 mali yılından gelecek mart ayında sona erecek 2026 mali yılına kadar olan 5 yıllık dönem için ABD askeri üslerine ayrılan bütçe toplamda 1,06 trilyon Yen, yıllık bazda ise yaklaşık 211 milyar Yen olarak belirlenmişti. Japonya'nın ABD üsleri için ödediği en yüksek 5 yıllık toplam tutar ise 1996-2000 mali yılları arasındaki dönemde 1,35 trilyon Yen olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı